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Ученые рассказали как избавиться от боли в желудке сподручными средствами

Ученые рассказали, как избавиться от боли в области желудка сподручными средствами. Оказалось, справиться с неприятными и мучительными симптомами поможет барбарис, эвкалипт, аир, тысячелистник, ромашка.



Ученые рассказали, что при заболевании ЖКТ необходимо потреблять легкую пищу, которая быстро переваривается, не вызывает раздражения слизистой и сводит к минимуму возбуждение секреции. Чтобы избежать тяжести и боли в желудке, за четверть часа до еды необходимо использовать народную хитрость – принять отвар тысячелистника и ромашки.

«Вино» из корня аира станет прекрасным обезболивающим. Лист эвкалипта облегчает течение многих заболеваний желудка. Чай из листьев и ягод барбариса не только поднимет иммунитет, но и избавит от расстройства желудка.

Ранее исследователи поделились, что от боли можно избавиться с помощью гипноза.


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