Астероид 2017 NB7 пройдет мимо Земли сегодня

Астероид выявили 1 июля благодаря Mount Lemmon Survey обсерватории Маунт-Леммон, применяющего рефлектор Кассегрена диаметром 1,52 м. Обзор MLS позволяет открыть новые объекты, за счет чего удалось выявить свыше 50 тысяч малых планет. Астрономы узнали, что диаметр астероида NB7 составляет 36-110 метров, а его абсолютная звездная величина определена как 23,6. Высокая полуось орбиты оценена экспертами, как 1,6 астрономических единиц, тогда как орбитальный этого объекта составляет приблизительно 2 года.Кроме астероида NB7 сегодня мимо Земли увидят еще один космический объект. Астероид OJ7 диаметром 130 м в наиболее широкой части пройдет мимо Земли на высоком расстоянии, превышающем удаление от естественного спутника в 30 раз. На сегодня обнаружены более 1,8 тысячи потенциально опасных астероидов. Потенциально опасным считается объект, диаметр которого превышает 100 м, и способный приблизиться 19,5 дистанций до Луны или меньше.

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