Загадка мироздания: Первобытная галактика рассказала о рождении Млечного Пути‍





Галактика Вольфа-Лундмарка-Мелотта имеет неправильную форму и довольно скромный размер. Изначально считалось, что она является одним из отделившихся кусков Млечного пути, однако в настоящее время исследователи имеют обратное мнение. Согласно теории специалистов, наша галактика ранее состояла из более мелких скоплений, которые со временем под воздействием гравитационного поля сместились в центр и соединились. Небольшие звездные скопления притягивались друг к другу и соединялись, позже крупные галактики поглощали мелкие, увеличиваясь в размерах. В то же время, образование Вольфа-Лундмарка-Мелотта имеет достаточно преклонный возраст, ввиду чего оно, скорее всего, появилось значительно позднее Млечного пути.На протяжении нескольких десятков лет исследователи были уверены, что Млечный путь образовывался постепенно. В 1962 году специалисты разработали модель, наглядно демонстрирующую присоединение одного скопления к другому. Под действием гравитации протогалактика сжалась и стала плоской, что и привело к образованию Млечного пути. Согласно теории специалистов, данный процесс занимал примерно 300 миллионов лет. Из-за действия гравитации все объекты в галактике начали двигаться в одном направлении, образовав собственные сложные орбиты. Спустя годы исследований ученые решили, что данная теория не соответствует действительности, так как за 300 миллионов лет структура звездных систем в Млечном пути могла измениться до неузнаваемости.Согласно новой модели образования Млечного пути, изначально образовалось гало, а потом галактический диск. Примечательно, что даже сейчас в глубине галактики встречаются звезды, которые значительно древнее Солнца, однако его расположение на окраине скопления должно свидетельствовать об обратном. И в галактическом диске, и в гало обнаружены шаровые скопления, которые моложе, чем допускает модель ELS. В итоге специалисты пришли к выводу, что наша галактика могла поглощать более мелкие скопления. В 1978 году Леонард Сирл и Роберт Цинн предложили свою модель становления Млечного Пути. В ней он существенно усложнил процесс образования скопления, которое на протяжении нескольких сотен миллионов лет смещались из стороны в сторону, периодически пересекаясь. Подобные контакты могли и стать причиной всевозможных катаклизмов, в процессе одного из которых возникла и Земля. Единственным недочетом в новой схеме была ее физическая составляющая. Согласно предположениям специалистов, смещенные в гравитационное поле соседнего скопления объекты должны были в нем и оставаться, не продолжая движения. В итоге данная схема была раскритикована и не получила дальнейшего развития.В целом, пока не существует однозначного ответа о процессе образования Млечного пути. По сути, все теории специалистов имели право на существование, однако также в них были и определенные недочеты, ставящие их под сомнение. Итак, все началось вскоре после Большого взрыва. Исследователи пришли к выводу, что флуктуации плотности темного вещества породили первые структуры — так называемые темные гало. Они начали распространяться в пространстве с большой скоростью, занимая огромные площади. В некоторых из них происходили сбои, приводящие к образованию черных дыр. Специалисты отмечают, что подобные процессы могли занимать миллионы лет, а некоторые из них продолжаются и сейчас. В протогалактиках было много очень массивных звезд. Не прошло и нескольких десятков миллионов лет, как большинство из них взорвалось. Катаклизмы такого типа заставляли все скопления смещаться из стороны в сторону, как говорилось ранее в одной из схем. В итоге образования передвигались, периодически «цепляясь» друг за друга». Об этих катастрофах напоминают цепочки звезд, сохранившиеся в гало Млечного Пути со времен «юности».Галактика Вольфа-Ландмарка-Мелотта, которая подсказала исследователям ответ на вопрос о происхождении Млечного пути, по сути является большой туманностью, имеющей относительно небольшие размеры. Из-за того, что она находится далеко от Млечного пути, не имея прямых «соседей», она не попала в состав нашей галактики. Звездные скопления притягивались друг в другу, крупные галактики поглощали мелкие и увеличивались в размерах, оставляя в стороне отдаленные туманности и небольшие образования. Исследователи считают, что такой процесс образования Млечного пути на сегодняшний день является самым правильным и обоснованным. В то же время, природа соединения звездных систем в одно целое по-прежнему остается неизвестной.

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