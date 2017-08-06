Качество или громкость: Топ лучших меломанских смартфонов

Первой в перечне смартфонов для меломанов оказалась модель LG V20. Данный девайс имеет весьма примечательные технические характеристики, в частности для воспроизведения звука. За его качество в нем отвечает интерфейс Quad DAC в паре с двумя мощными наушниками. Передавать звук на внешнее устройство LG V20 может через стандартный 3,5мм аудио-разъем и USB Type-C, однако сам усилитель работает только на аналоговом сигнале. По мнению экспертов, аппарат получил идеальное соотношение шумоподавления и выходного сигнала. При использовании качественных наушников пользователь не услышит ни одного изъяна в звучании. ЦАП нового поколения в LG V20 автоматически определяет сопротивление подключенных наушников и адаптирует аудиосигнал. Кроме того, стоит выделить и качественные динамики, способные перекричать некоторые стационарные акустические системы. При проигрывании звука на максимальной громкости в нем не появляется никаких искажений, что также является важным плюсом. Единственным недостатком является достаточно высокая стоимость аппарата, за который придется отдать порядка 400 долларов. В целом, за эту сумму меломан может позволить себе приобрести наушники высокого класса и даже предусилитель.На втором месте в рейтинге расположился HTC 10. Он изначально планировался, как меломанский смартфон, ввиду чего получил одобрение среди любителей качественной музыки. И хотя смарт получил только 24-битный ЦАП, но благодаря мощному усилителю и правильно оптимизированному софту, HTC 10 имеет отличное качество звучания и соответствующую громкость. Изначально в девайсе планировалось использовать Aqstic Audio Codec Qualcomm, однако в итоге выбор пал на другой аудиоинтерфейс менее известной фирмы. Компания даже запатентовала технологию BoomSound, позволяющую оптимизировать выходной сигнал, что придает ему максимальное качество. Также в девайсе есть режим Dolby Audio, который имитирует несколько стереосистем, подключенных параллельно. За работу наушников отвечает не менее качественный интерфейс. По мнению экспертов, гаджет идеально подходит для владельцев гарнитуры премиум-класса, так как имеет встроенный предусилитель. Тогда как BoomSound работает только с родными приложениями, Dolby Audio работает с любыми музыкальными программами. Также в самой системе есть встроенный эквалайзер с параметрической схемой. Это означает, что пользователь сможет настроить для себя абсолютно любой звук. В то же время, в меню аудиокарты нет большого количества настроек, из-за которого новые владельцы аппаратов часто путаются. HTC 10 не способен воспроизводить Hi-Fi звук. По мнению экспертов, данный факт является его единственным недостатком. Также рекомендуется использовать встроенный аудиоплеер, так как он полностью адаптирован под железо прибора.Далее следует упомянуть о LG V10, который также можно считать меломанским смартфоном. Он был представлен еще в 2016 году, однако является эталоном качества звука в серии. Основным недостатком прибора является то, что аппарат использует оконечник только тогда, когда работает встроенный проигрыватель. Все остальные программы работают непосредственно с цифровым сигналом. В то же время, родной плеер обладает массой возможностей, которых может хватить как новичку, так и заядлому меломану. В нем имеется встроенный эквалайзер на шест полос с возможностью включения параметрического режима. Остальные настройки в нем изложены предельно понятно. LG V10 поддерживает карты памяти, а это значит, что вся ваша фонотека может быть всегда с пользователем.Из бюджетных девайсов стоит выделить ZTE Axon 7. Данный смартфон является новичком на рынке, однако уже сейчас хорошо себя показывает. За качество звука отвечает выделенный ЦАП в сочетании с мощным усилителем. Кроме того, смартфон оснастили достаточно качественным встроенным плеером, который может дать фору даже самым дорогим проигрывателям. Из недостатков прибора можно выделить неудобный эквалайзер, обладающий только четырьмя предустановками, которых явно не хватит для настройки качественного звучания. ZTE Axon 7 не намного тише LG V20, но в сравнении с топовым конкурентом чистота звука ниже, а отношение сигнал/шум весьма высокое. Эксперты рекомендуют пользоваться именно стоковым проигрывателем, так как он имеет встроенную систему шумоподавления. В целом, девайс полностью оправдывает потраченные на него деньги, а при небольшом системном апгрейде сможет устроить любого меломана.

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