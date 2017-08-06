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  • 04:22 – Ученые создали новые метод лечения рака на основе кристаллических шаров 


Ученые создали новые метод лечения рака на основе кристаллических шаров

Исследователи из США разработали новый метод лечения рака посредством кристаллических шаров. Данные соединения представляют собой смесь препарата доцетаксела с другими веществами, превращающими его в кристаллы.


Ученые создали новые метод лечения рака на основе кристаллических шаров


По словам специалистов, ранее указанное вещество уже сейчас часто применяется в химиотерапии при метастатическом раке. В ходе исследований удалось определить, что доцетаксел в кристаллической форме значительно быстрее усваивается организмом. Кроме того, соединение с активными элементами позволяет избавиться от большей части побочных эффектов химиотерапии.

В ходе опытов, проведенных специалистами, принимали участие в общей сложности примерно 400 человек, которые согласились на экспериментальное лечение. В итоге оказалось, что в 40 процентах случаев препарат почти полностью заблокировал распространение метастаз по организму. Исследователи отмечают, что методика уже в следующем году может получить широкое применение.


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