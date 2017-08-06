Ученые создали новые метод лечения рака на основе кристаллических шаров

Исследователи из США разработали новый метод лечения рака посредством кристаллических шаров. Данные соединения представляют собой смесь препарата доцетаксела с другими веществами, превращающими его в кристаллы.
По словам специалистов, ранее указанное вещество уже сейчас часто применяется в химиотерапии при метастатическом раке. В ходе исследований удалось определить, что доцетаксел в кристаллической форме значительно быстрее усваивается организмом. Кроме того, соединение с активными элементами позволяет избавиться от большей части побочных эффектов химиотерапии.
В ходе опытов, проведенных специалистами, принимали участие в общей сложности примерно 400 человек, которые согласились на экспериментальное лечение. В итоге оказалось, что в 40 процентах случаев препарат почти полностью заблокировал распространение метастаз по организму. Исследователи отмечают, что методика уже в следующем году может получить широкое применение.
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