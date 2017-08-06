Начались продажи модулей памяти GEIL Evo Spear и Evo Spear AMD Edition‍

Модули Evo Spear рассчитанные на функционирование с процессорами Intel Core X, i7 и i5. Кроме того, они подходят исключительно для чипсетов Z200 и X299. Evo Spear AMD Edition имеют оптимизацию для процессоров AMD Rizen 7 и Rizen 5 в исполнении под кодом AM4. Они рассчитаны на частоты от 2133 до 3200 мегагерц.В продаже в настоящее время имеются модули DDR4-2130 и DDR4-2400, которые работают на напряжении 1,2 вата. 2800, DDR4-3100, DDR4-3220 и DDR4-3456 рассчитаны на функционирование при напряжении в 1,3 вата. Для всех модулей характерны задержки 16-16-16-36.Все модели планок оснащены небольшими радиаторами, которые при использовании не будут мешать общей системе охлаждения процессора своими размерами. В целом, память получила современный дизайн и специальную пластиковую панель с маркированной информацией о ней. Модули с объемом 4, 8 и 16 ГБ предложены единично и в комплектах общим объемом до 64 ГБ.

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