Великобритания занялась разработкой переносных офисов и домов

Великобритания занялась разработкой удобных переносных офисов и домой. Оригинальная идея нового типа строительства возникла в компании Tem Fold Engineering.
Тизер зданий будущего уже появился в Сети на портале YouTube. По словам разработчиков, любое строение можно будет сложить буквально как гармошку в кратчайшие сроки. Построить подобным образом можно любое помещение от магазина до школы, а перевезти его на участок сможет обычный большегруз. В цельном состоянии площадь здания составляет 64 квадратных метра. Новинка обойдется покупателю в 130 000 долларов, для экономии на крыше дома можно установить солнечные батареи.
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