Великобритания занялась разработкой переносных офисов и домов











Тизер зданий будущего уже появился в Сети на портале YouTube. По словам разработчиков, любое строение можно будет сложить буквально как гармошку в кратчайшие сроки. Построить подобным образом можно любое помещение от магазина до школы, а перевезти его на участок сможет обычный большегруз.В цельном состоянии площадь здания составляет 64 квадратных метра. Новинка обойдется покупателю в 130 000 долларов, для экономии на крыше дома можно установить солнечные батареи.

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