Авторизация
 
  • 02:02 – Под Витебском местный житель нашел метеорит 
  • 02:02 – У Ольги Рапунцель не самая большая зарплата на проекте Дом-2 
  • 02:02 – Тимати запускает собственного оператора связи 
  • 02:02 – Сын Антона Гусева скучает по папе, который забыл про него 


Великобритания занялась разработкой переносных офисов и домов

Великобритания занялась разработкой удобных переносных офисов и домой. Оригинальная идея нового типа строительства возникла в компании Tem Fold Engineering.



Тизер зданий будущего уже появился в Сети на портале YouTube. По словам разработчиков, любое строение можно будет сложить буквально как гармошку в кратчайшие сроки. Построить подобным образом можно любое помещение от магазина до школы, а перевезти его на участок сможет обычный большегруз.
В цельном состоянии площадь здания составляет 64 квадратных метра. Новинка обойдется покупателю в 130 000 долларов, для экономии на крыше дома можно установить солнечные батареи.





Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263113-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%