Названа дата выхода дополнения «Рыцари ледяного трона» для Hearthstone

Компания Blizzard Entertainment, специалисты которой создали ранее игру «Рыцари ледяного трона», объявила о предстоящем выходе дополнений, предназначенных для Hearthstone.Топ-менеджеры Blizzard Entertainment уточнили, что ожидается выход новых карт, причём пользователи смогут получить возможность увидеть 20 новых картинок. Речь идёт о продуктах Unwilling Sacrifice Brrrloc, Threachery, Ultimate Infestation, Desperate Stand, Shadow Ascendant, Skulking Geist и других.

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