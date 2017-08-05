Названа дата выхода дополнения «Рыцари ледяного трона» для Hearthstone

Инженеры, создавшие игру Hearthstone - Heroes of Warcraft, провели тесты нового продукта - дополнения «Рыцари ледяного трона» для Hearthstone. Выход новинки ожидаются 10 августа в США и 11 августа в странах Европе, а затем и в азиатских государствах.
Компания Blizzard Entertainment, специалисты которой создали ранее игру «Рыцари ледяного трона», объявила о предстоящем выходе дополнений, предназначенных для Hearthstone. Топ-менеджеры Blizzard Entertainment уточнили, что ожидается выход новых карт, причём пользователи смогут получить возможность увидеть 20 новых картинок. Речь идёт о продуктах Unwilling Sacrifice Brrrloc, Threachery, Ultimate Infestation, Desperate Stand, Shadow Ascendant, Skulking Geist и других.
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