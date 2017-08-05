Стартовал бета-тест мультиплеера для Final Fantasy XV

Разработчики уточняют, что бета-тест будет доступен только до 8 августа. В режиме мультиплеера геймеры смогут создавать команды до 4 человек и проходить различные задания. Также разработчики намереваются добавить множество другого контента именно для мультиплеера.Уточняется, что тестировать режим могут только владельцы Final Fantasy XV, подписки Xbox Live Gold или PS Plus, а также сезонного пропуска. Когда будет запущено полноценное дополнение Comrades не уточняется.

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