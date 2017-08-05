Авторизация
 
  • 22:47 – США ужесточит правила получения виз 
  • 22:47 – Кубинский ремикс песни “Макарена” “взорвал сеть” 
  • 22:47 – Ученые создали микроботы для захвата и транспортировки одиночных клеток 
  • 22:47 – В Польше прошли съемки фильма о российских танкистах 


Стартовал бета-тест мультиплеера для Final Fantasy XV

Стартовал бета-тест мультиплеера для Final Fantasy XV. Игроки PS4 и Xbox One уже могут опробовать режим Comrades, скачав расширение с официального ресурса.



Разработчики уточняют, что бета-тест будет доступен только до 8 августа. В режиме мультиплеера геймеры смогут создавать команды до 4 человек и проходить различные задания. Также разработчики намереваются добавить множество другого контента именно для мультиплеера.

Уточняется, что тестировать режим могут только владельцы Final Fantasy XV, подписки Xbox Live Gold или PS Plus, а также сезонного пропуска. Когда будет запущено полноценное дополнение Comrades не уточняется.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263061-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%