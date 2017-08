Глянцево-стеклянный IPhone 7s Plus впервые появился на фото

Эксклюзивные фотографии были опубликованы в одном из профильных изданий. Автор информации не раз рассекречивал технологии IT-гиганта Apple. Теперь дошла очередь и до одного из трех флагманов 2017 года IPhone 7s Plus. Судя по снимкам, главным достоинством гаджета станет стеклянный корпус и поддержка беспроводной индуктивной зарядки. Эта технология также появится вследствие отказа от привычного алюминиевого корпуса.Внешность гаджетов останется почти прежней, правда тыльная сторона панели станет глянцевой. По мнению экспертов, новый стиль сделал фирменные «яблочные» гаджеты похожими на флагманские устройства Sony и Samsung. iPhone 7s Plus оснастят новым чипсетом Apple A11, базовую версию предложат с постоянной памятью 64 Гбайт. Что касается цены, то она останется прежней. Модели iPhone 7s и iPhone 7s Plus выйдут на рынок с ценниками в 650 и 769 долларов соответственно.Компания Apple также запустила опытное производство iPhone 8.

