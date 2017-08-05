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Ученые: Размер самолета и метод посадки влияют на показатели инфицирования

Американские ученые из Университета Аризоны (Arizona State University) в ходе исследования установили, что размер самолета и метод посадки влияют на показатели инфицирования. Специалисты разработали рекомендации, которые позволят медикам эффективнее прослеживать распространение инфекций.

Полеты на самолетах представляют собой угрозу, когда дело доходит до распространения болезни: они заставляют людей находиться в замкнутом пространстве в течение длительного периода времени, устанавливать тесный контакт с другими людьми и часто объединяют людей из самых разных географических регионов, которые могут иметь разные уровни уязвимости к различным региональным болезням. Из-за этого чиновники часто используют ограничения на поездки, чтобы помочь предотвратить распространение болезни во время эпидемии. Однако никакая система не является полностью надежной. Например, во время вспышки эпидемии Эбола в 2014-15 годах, все еще было несколько случаев, когда инфицированные пассажиры использовали коммерческие самолеты.

Чтобы сделать полеты более безопасными, исследовательская группа создала гибридную модель, которая оценивает, как люди перемещаются и как инфекционные болезни случайно распространяются через контакт с другим человеком. В частности, как Эбола может распространяться на самолете.

Ученые посчитали, что лучшим методом рассаживания пассажиров является их сегрегирование на две части и пассажиры из одной не смог контактировать с другими. Также было установлено, что самолеты с менее чем 150 местами лучше подходят для снижения риска заболеть новыми инфекциями.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262980-news.html
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