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Российская стартап-компания Navigine привлекла 900 000 долларов

Стартап Navigine из России смог собрать порядка 900 тысяч долларов на реализацию своего проекта. По информации от представителей организации, она намерена создать и выпускать системы по навигации внутри помещений.



Основанной в Российской Федерации стартап-компании Navigine в текущем году исполнился год. За время работы она успела презентовать макет проекта, который позволит обустроить в любом помещении систему слежения за движущимися объектами. Ее аналоги ранее можно было встретить только в кинофильмах.

Ведущим инвесторам раунда выступил фонд Innovestor из Финляндии. По информации от инсайдеров в компании, именно ему теперь принадлежат 40 процентов акций стартапа. Все остальные инвесторы проекта пока не разглашаются, однако известно, что их было порядка двадцати.

Navigine специализируется на развитии SDK по навигации внутри помещений с помощью фирменного мобильного приложения. Она позволит распознавать все движущиеся объекты в определенном радиусе, передавая данные на смартфон или другой портативный гаджет. Заявленная стоимость проекта изначально составляла 500 тысяч долларов, однако позднее была поднята почти в два раза.


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