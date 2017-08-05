Российская стартап-компания Navigine привлекла 900 000 долларов

Основанной в Российской Федерации стартап-компании Navigine в текущем году исполнился год. За время работы она успела презентовать макет проекта, который позволит обустроить в любом помещении систему слежения за движущимися объектами. Ее аналоги ранее можно было встретить только в кинофильмах.Ведущим инвесторам раунда выступил фонд Innovestor из Финляндии. По информации от инсайдеров в компании, именно ему теперь принадлежат 40 процентов акций стартапа. Все остальные инвесторы проекта пока не разглашаются, однако известно, что их было порядка двадцати.Navigine специализируется на развитии SDK по навигации внутри помещений с помощью фирменного мобильного приложения. Она позволит распознавать все движущиеся объекты в определенном радиусе, передавая данные на смартфон или другой портативный гаджет. Заявленная стоимость проекта изначально составляла 500 тысяч долларов, однако позднее была поднята почти в два раза.

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