Роуминг по России: отменен или нет, последние новости, когда отменят





Многие россияне пытаются узнать, отменен ли роуминг по России внутри одного оператора, либо же соответствующее решение будет принято чуть позже. Несколько дней назад стало ясно, что операторам сотовой связи придется отменить роуминг по стране.17 июля ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках по России.С момента получения предупреждения от ФАС операторы сотовой связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней. Таким образом ожидается, что к середине августа операторы мобильной связи в РФ отменят внутрисетевой роуминг. В первую очередь это относится к так называемой большой четверке - МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.Свежая информация на этот счет указывает на то, что добиться полной отмены роуминга в России не позднее первого квартала 2018 года рассчитывает Федеральная антимонопольная служба. Тем сотовым операторам, которые будут сопротивляться, грозят штрафы.Взять под контроль роуминг в ФАС решили из-за монопольно высоких цен, объяснили в ведомстве. В отношении "большой четверки" операторов возбуждено дело по вопросу национального роуминга. Есть у антимонопольного ведомства и вопросы к тарифной политике мобильных операторов в части внутрисетевого роуминга. Так, находясь в командировке в другом регионе, абоненты платят больше, чем дома."Различия в тарифах могут быть только экономически обоснованными. Десятикратную разницу в тарифах при перемещении абонентов из одного региона в другой невозможно обосновать никакими обстоятельствами", - пояснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Предупреждение с требованием изменить тарифы внутрисетевого роуминга операторам выдали в июле. Выполнить требования должны к середине августа. Рассмотрение вопросов может затянуться максимум до конца первого квартала 2018 года, полагают в ведомстве.Сегодня в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

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