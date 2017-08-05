Ученые: Стихийные бедствия в странах Европы могут участиться в 50 раз

В исследовании участвовали статистические данные о различных бедствиях в 28 европейских государствах, а также Швейцарии, Исландии и Норвегии. На предмет оценки уязвимости населения каждой страны анализировалась информации о наводнениях, засухах, лесных пожарах, цунами, речных и прибрежных наводнениях и бурях. Оказалось, что к 2100 году каждые 2-3 человека, проживающие в странах Европы могут пострадать от опасных погодных явлений. Более того, с каждым годом число потерпевших может возрастать до 20 человек, или до 25 миллионов жителей.Если в начале нынешнего столетия вследствие стихии страдали до 3 миллионов человек, то к концу века эта цифра может достигнуть 351 миллионов. Опасные тенденции ученые связывают с глобальным потеплением в XXI веке.Ранее ученые заявили о превышении температурных рамок ООН на Земле к 2100 году.

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