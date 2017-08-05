Ученые: Кишечные бактерии помогают бороться с вирусом гриппа

После проведения научного исследования группой российских и американских ученых выяснилось, что кишечные бактерии помогают бороться с вирусом гриппа. Дело в том, что микробы выделяют метаболиты, способные влиять на образование интерферона, который блокирует опасный вирус.
Иммунная система формируется под воздействием разных факторов: генетики, химических процессов в организме, экологии и других. Среди прочего оказывают свое влияние и кишечные бактерии. В ходе эксперимента ученые проанализировали 86 метаболитов. Из них 11 проявили способность бороться с вирусом гриппа. Самым релевантным оказался DAT, возникающий после разложения флавоноидов. Участниками эксперимента оказались две группы мышей. Одни животные не имели способности выделять белки интерферона, другие входили в контрольную группу. Оказалось, что мыши чаще погибали от гриппа в случае, когда их организм не вырабатывал интерферон. Чтобы подавить вирус достаточно, чтобы определенные метаболиты находились в организме еще до заражения. Таким образом, возможно, для подавления вируса нужно будет просто придерживаться определенной диеты.
Ранее ученым удалось синтезировать вещество, блокирующее грипп А.
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