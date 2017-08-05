Ученые: Кишечные бактерии помогают бороться с вирусом гриппа





Иммунная система формируется под воздействием разных факторов: генетики, химических процессов в организме, экологии и других. Среди прочего оказывают свое влияние и кишечные бактерии. В ходе эксперимента ученые проанализировали 86 метаболитов. Из них 11 проявили способность бороться с вирусом гриппа. Самым релевантным оказался DAT, возникающий после разложения флавоноидов.Участниками эксперимента оказались две группы мышей. Одни животные не имели способности выделять белки интерферона, другие входили в контрольную группу. Оказалось, что мыши чаще погибали от гриппа в случае, когда их организм не вырабатывал интерферон. Чтобы подавить вирус достаточно, чтобы определенные метаболиты находились в организме еще до заражения. Таким образом, возможно, для подавления вируса нужно будет просто придерживаться определенной диеты.Ранее ученым удалось синтезировать вещество, блокирующее грипп А.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262770-news.html