Смартфон Fly Selfie 1 оснастили двойной селфи-вспышкой





Специально для любителей делать селфи-портреты разработчики бренда Fly оснастили новый гаджет двойной селфи-вспышкой. Эта модель порадует не только возможностью делать качественные снимки, а бюджетной ценой и рядом современных технических возможностей. Модель заключена в металлический корпус и рассчитана на работу двух SIM-карт, имеется сканер для отпечатка пальца, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LTE, GPS и даже FM-радио. IPS-экран на 5,2 дюйма с разрешением Full HD защищен стеклом 2,5D. В основе мобильного устройства Selfie 1 лежит чипсет MediaTek MT6737 с частотой в 1,25 ГГц, управление осуществляется через Android 7.0 Nougat.Размер оперативной памяти составляет 2 Гбайт, встроенной - 16 Гбайт. Причем возможности последней можно увеличить при помощи microSD до 32 Гбайт. Аккумулятор рассчитан на 300 мАч.

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