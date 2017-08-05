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Загадочная российская радиостанция волнует конспирологов мира

Конспирологи, исследующие теории заговоров, озвучили данные о загадочной радиостанции, расположенной вблизи Санкт-Петербурга, в болотистой местности. Радиооборудование передаёт в эфир текстовую и цифровую информацию, прерываемую длительным жужжанием.


На протяжении более чем 40 лет группа западных теоретиков малых и больших заговоров пытается разгадать тайну российской радиостанции, выходящей в эфир каждый день с целью передачи закодированной информации. Конспирологи не располагают данными относительно появление радиостанции. Впервые источник радиосигналов был обнаружен в 70-х годах ХХ столетия. Вещание осуществляется на частоте 4625 кГц, радиовышка, как сообщают специалисты, находится на удалённых болотах в Ленинградской области. Большую часть времени эфир наполнен жужжащим звуком, периодически зачитываются кодовые сообщения, состоящие из имён, диктор произносит их на русском языке, вслед за этим называются группы двузначных цифр.
Согласно одной из предложенных теорий, сообщения являются кодированной информацией для группы российских шпионов. По второй теории, радиооборудование может быть использовано военными, но опровергнуть иди подтвердить данную информацию не представляется возможным.


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