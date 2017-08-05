Ученые: Луна образовалась вместе с Землей‍





Согласно другой теории специалистов, Земля столкнулась с другой планетой или крупным небесным телом, что привело к образованию Луны. По словам специалистов, подобная версия развития событий вряд ли соответствует действительности, так как магнитное поле Земли и Солнце не отпустило бы объект, который мог отколоть от планеты спутник, ввиду чего он бы и по сей день находился в системе.В результате обследования образцов лунного грунта, привезенных миссией «Аполлон», ученые убедились, что Луна имеет возраст примерно в 4,5 миллиарда лет. Именно столько можно дать и Земле. Примечательно, что данные сведения нельзя рассматривать, как точные, так как для получения максимально достоверной информации необходимо исследовать ядро небесного тела.Другая теория гласит, что Луна образовалась самостоятельно. При этом космическая пыль и другие объекты соединились из-за гравитационного поля земли в одно целое. Со временем образование приобрело округлую форму и стало современной Луной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262675-news.html