Ученые: Луна образовалась вместе с Землей‍

Ученые из США рассказали, что Луна могла образоваться одновременно с Землей. По словам специалистов, во время взрыва сверхновой, которой ранее было Солнце, от нашей планеты откололся кусок, ставший в последствии спутником.
Согласно другой теории специалистов, Земля столкнулась с другой планетой или крупным небесным телом, что привело к образованию Луны. По словам специалистов, подобная версия развития событий вряд ли соответствует действительности, так как магнитное поле Земли и Солнце не отпустило бы объект, который мог отколоть от планеты спутник, ввиду чего он бы и по сей день находился в системе.
В результате обследования образцов лунного грунта, привезенных миссией «Аполлон», ученые убедились, что Луна имеет возраст примерно в 4,5 миллиарда лет. Именно столько можно дать и Земле. Примечательно, что данные сведения нельзя рассматривать, как точные, так как для получения максимально достоверной информации необходимо исследовать ядро небесного тела.
Другая теория гласит, что Луна образовалась самостоятельно. При этом космическая пыль и другие объекты соединились из-за гравитационного поля земли в одно целое. Со временем образование приобрело округлую форму и стало современной Луной.
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