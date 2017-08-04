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Учёные из Красноярска изобрели «умные удобрения»

Учёные из Красноярского научно-исследовательского центра изобрели так называемые «умные удобрения». Наряду с повышением урожайности они защищают окружающую среду от вредных веществ.



Исследователи смешивали различные пропорции порошка биополимера, нитрата аммония и древесной муки, затем из полученного вещества с помощью пресса формировали таблетки и применяли в экспериментах над зерновыми культурами. Протестировав множество вариаций подкормки растений, учёные вывели формулу «умных удобрений».

Ранее специалисты предупредили дачников о смертельных опасностях, которые таит летний сезон.


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