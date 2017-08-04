В центре Ростова археологи откопали захоронение девушки со странным черепом

Работы проводились на площади 5-го Донского корпуса, находке около 3,5 тысяч лет. Останки обнаружили в катакомбе. Скелет лежал в положении на боку, с подтянутыми к груди ногами в скорченном положении, однако наибольшее внимание экспертов привлекла измененная форма черепа усопшей, вероятно, полученная искусственно. Археологи отмечают, что у многих древних народов существовал обычай специально деформировать черепа. Возможно, существовала теория, по которой человек с вытянутой головой был умнее, также не исключается гипотеза о том, что вытянутый череп эстетически более привлекательный.Чтобы получить вытянутый череп, младенцу перетягивали голову сразу после рождения тугой повязкой. С ней он жил на протяжении нескольких лет. Скелеты с подобными черепами уже попадались археологам, однако на территории Ростовской области длинноголовая девушка была найдена впервые.Ранее ученые нашли захоронение ребенка с жезлом.

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