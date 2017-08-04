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Ученые: "Серебряная" вода разрушает структуру ДНК

«Серебряная» вода может оказывать разрушительное воздействие на ДНК. Об этом сообщили научные сотрудники из Университета Восточной Англии, которые провели ряд экспериментов на эту тему.


Ученые: "Серебряная" вода разрушает структуру ДНК

Они, проанализировав множество исследований, смогли выяснить, что обеззараживание воды серебром может разрушительно повлиять на ДНК. Считается, что концентрация в воде равная 0,01 миллиграмма на 1 литр безопасна, но при этом ученые ранее не думали о том, как она может сказаться на ДНК. Оказалось, в большинстве случаев «серебряная» вода вызывала генотоксичный эффект, разрушала структуру молекул ДНК, спровоцировала перестройки в хромосомах.

По данным ВОЗ, «серебряная» вода имеет способность убивать различные бактерии только при концентрации ионов серебра выше 150 мкг на литр, а при меньшей концентрации бактерии просто не смогут размножаться, но жить останутся. Далее ученые пообещали провести еще ряд исследований на эту тему и поделиться результатами.


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