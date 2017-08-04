Ученые: "Серебряная" вода разрушает структуру ДНК

«Серебряная» вода может оказывать разрушительное воздействие на ДНК. Об этом сообщили научные сотрудники из Университета Восточной Англии, которые провели ряд экспериментов на эту тему.
Они, проанализировав множество исследований, смогли выяснить, что обеззараживание воды серебром может разрушительно повлиять на ДНК. Считается, что концентрация в воде равная 0,01 миллиграмма на 1 литр безопасна, но при этом ученые ранее не думали о том, как она может сказаться на ДНК. Оказалось, в большинстве случаев «серебряная» вода вызывала генотоксичный эффект, разрушала структуру молекул ДНК, спровоцировала перестройки в хромосомах.
По данным ВОЗ, «серебряная» вода имеет способность убивать различные бактерии только при концентрации ионов серебра выше 150 мкг на литр, а при меньшей концентрации бактерии просто не смогут размножаться, но жить останутся. Далее ученые пообещали провести еще ряд исследований на эту тему и поделиться результатами.
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