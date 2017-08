Удивительные астрофото: шорт-лист конкурса астрофотографов

Всемирный конкурс астрономической фотографии Insight Astronomy Photographer of the Year 2017 проводит Королевская Гринвичская обсерватория совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine, сообщает Joinfo.ua. В этом году по его условиям, каждый конкурсант мог предоставить до 10 работ на сайт www.rmg.co.uk.

Работы оценивались по девяти категориям: «Пейзажи ночного неба», «Полярные сияния», «Человек и Космос», «Наше Солнце», «Наша Луна», «Планеты, кометы, астероиды», «Звезды и Туманности», «Галактики» и «Юный Астрофотограф года». На последнюю номинацию принимались фото от любителей астрономии в возрасте до 16 лет.

В этом году среди жюри самого популярного ежегодного конкурса, который проводится уже девятый год подряд, присутствует один из сотрудников образовательно-просветительского отдела ESO: Education and Public Outreach Department (ePOD).

Главный приз конкурса составит £10 000. Два специальных приза: премию сэра Патрика Мура (Sir Patrick Moore Prize) и премию Robotic Scope присудят соответственно: лучшему новичку, который увлекся астрофотографией в прошлом году и фото, снятому с роботом-телескопом с компьютерным управлением, доступному любителям через интернет.

Церемония награждения победителей состоится 14 сентября в Королевской обсерватории.

Напомним, совершить путешествие в космос к планетам, спутникам и экзопланетам, описание которых основано на реальных научных данных, поможет компьютерная игра, инициатором создания которой стал ученый и популяризатор науки де Грасс Тайсон.

