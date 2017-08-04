Роуминг по России, отменен или нет: последние новости на сегодня, 4 августа





Как только в прессу просочилась информация о скорой отмене роуминга внутри сотовых операторов по России - люди стали в массовом порядке интересоваться подробностями. В первую очередь они хотели узнать, когда это случится и не произойдет ли по этому поводу скачка цен на услуги.На сегодняшний день следует указать на жесткую реакцию со стороны операторов мобильной связи на требование со стороны Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) о надобности устранения роуминга за 14 дней. Специалисты объясняют, что сделать это за столь короткий срок не представляется физически возможным. В качестве примера представители операторов связи указывают на Евросоюз, где понадобилось целых пять лет на отказ от роуминга.В целом операторы до конца не понимают, чего ходят сотрудники ФАС. Ведь представители так называемой "большой четверки" мобильных операторов дают понять, что у них все затраты обоснованы. "Если разговор идет об интернете, тут да - подключение идет к местному узлу доступа, и никакого роуминга нет, а вот по мобильной связи - есть масса вопросов. Поэтому у нас по всей стране передача данных, как в домашнем регионе", - поведал один из представителей оператора связи.Таким образом не трудно догадаться, что вскоре россияне могут столкнуться с затягиванием сроков реализации требования ФАС по поводу отмены внутрироссийского роуминга. По-крайней мере такой вывод сделали независимые эксперты, к которым за комментариями обратилась наша редакция N4k.Ru.Еще в марте 2017 года ФАС начала проверку в отношении операторов связи по установке цен на роуминг."ФАС России установила признаки нарушения п.6 ч.1 ст.10 "Закона о защите конкуренции", которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России", - говорилось в сообщении ФАС.Отмечено, что, согласно предупреждению, операторы связи должны изменить тарифы на услуги связи в поездках, устранив неоправданную разницу цен, в течение двух недель с момента получения предупреждения. ФАС отмечала, что поддержание разных тарифов на услуги сотовой связи в "домашнем" регионе и при поездках абонента по России ни экономически, ни технологически не обоснованы.

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