Huawei Nova 2: В два раза больше камер

Технические характеристики

Внешний вид

Эргономичность

Экран





Интерфейс





Быстродействие





Камера





Работа от аккумулятора

Выпущенный совсем недавно смартфон Huawei Nova 2 стал еще более продвинутым, получив сдвоенную камеру, а также фронтальную камеру с непривычно большим разрешением 20 Мп. Кроме того, гаджет выполнен в стильном металлическом корпусе и может обойтись для потребителей в цену около 20 тыс. рублей. Из-за этого следует оценить, сделано ли устройство исключительно с целью обеспечения качественной фотосъемки или же китайский производитель подстраховал и другие стороны смартфона. После проведенного редакцией тестирования был сделан вывод, что Huawei Nova 2 может быть смело приобретен, так как стоит потраченных на него средств.Согласно заявленным китайским производителем техническим характеристикам новый смартфон оборудован:- дисплеем на 5'' с IPS-матрицей и разрешением 1920х1080 пикселей;- графическим процессором Mali-T830 MP2;- ОЗУ на 4 Гб;- ОС Android 7.0;- встроенным хранилищем данных объемом 64 Гб;- поддержкой microSDHC, microSD, microSDXC;- поддержкой протоколов связи GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 850, 900, 1900, 2100, а также LTE 3, 7, 20;- поддержкой nano-SIM + nano-SIM;- навигационными системами GPS и ГЛОНАСС;- беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11b, g, n и Bluetooth 4.2;- сдвоенной основной камерой 12 + 8 Мп и фронтальной на 20 Мп;- аккумулятором с максимальным зарядом на 2950 мАч;- датчиками освещения и приближения, акселерометром, цифровым компасом, микрогироскопом и дактилоскопом.При всем этом Huawei Nova 2 весит всего 143 г.Первым, что рассматривалось в рамках обзора смартфона, стал его внешний вид. Гаджет представляет собой продвинутое устройство, заключенное в стильный металлический корпус со сканером отпечатка пальца на задней панели. Устройство имеет округлые грани, благодаря которым слегка изогнутый экран плавно перетекают в заднюю панель, имеющую минимум деталей. Этот идеал нарушает лишь слегка выступающая над поверхностью сдвоенная камера, а также дактилоскоп.В центральной части нижнего торца расположен разъем USB Type-C, предназначенный для подзарядки устройства и передачи данных. Слева от него производитель разместил аудиоразъем, а справа – динамик. Кнопки управления удобно размещены на правой грани (питание, громкость). Производитель предусмотрел несколько расцветок устройства: розовый, синий, салатовый, темно-серый.Следующим этапом обзора стала проверка эргономичности устройства. Несмотря на свою продвинутую начинку Huawei Nova 2 имеет вес всего в 143 грамма и толщину в 6,9 миллиметров, при этом являясь безрамочным устройством. Несмотря на бесшовную сборку устройства, передняя и задняя панели разные на ощупь. Торцы устройства смотрятся, как глянцевые, но сами по себе достаточно липучие и не позволяют выскользнуть смартфону из руки. В это же время задняя панель выглядит матовой, но имеет скользящую фактуру. Отпечатки на поверхностях гаджета остаются, хотя они не сильно заметны и легко оттираются.Дисплей устройства может похвастаться высокой яркостью, позволяя комфортно использовать его даже в солнечную погоду. Кроме того, Huawei Nove 2 выделяет высокое разрешение и четкость отображения деталей. По своему усмотрению, пользователь может произвести желаемую настройку цветопередачи от теплой гаммы к холодной с помощью цветового круга.Оболочка представляет собой сочетание современной мобильной ОС Android Nougat и фирменной EMUI 5.1, не имеющей меню приложений (в настройках можно вернуть), а только рабочие столы с иконками. Начиная с версии 5.1, EMUI использует Ultra Memory (алгоритм оптимизации памяти), отвечающей за предварительную подгрузку часто использующихся приложений для ускорения их работы. Устройство имеет сортировку фото и видео в зависимости от места съемки и запечатленных на них людей.За производительность отвечает процессор Kirin 659 с 8 ядрами. В целом производительность гаджета высока, но обратной стороной медали является сильный нагрев во время запуска игр и заметной нагрузке. При этом гаджет работает достаточно плавно, лишь изредка притормаживая или подвисая на запусках приложений или переключении между ними. Хорошую работу Huawei Nova 2 демонстрирует при запуске видео, а также просмотре сразу 5-6 вкладок в браузере.Сдвоенная камера является основной фишкой устройств Nova компании Huawei. Цветной модуль с апертурой f/1.8 на 12 Мп, совмещенный с черно-белым на 8 Мп. В результате появилась возможность реализовать при фотосъемке функцию размытия заднего фона за объектом. Кроме этого появилась имитация эффекта «боке», похожего на оригинал в зеркальных фотоаппаратах. Фото Huawei Nova 2 имеют высокое качество, хорошую четкость и прекрасную цветопередачу.Ночная съемка дается устройству не так легко, как дневная, и становятся заметным ухудшившаяся четкость и засветы. Кроме этого, присутствует замыливание из-за эффекта шумоподавления. Портретный режим съемки может оказаться сложным в освоении, но все же эффектным в случае удачных кадров.Естественным является высокое качество съемки фото на фронтальную камеру с четкостью 20 Мп. Видео записывается с разрешением FullHD с частотой 30 fps.В режиме просмотра видео аккумулятор емкостью 2950 мАч позволяет устройству работать около 6 часов. Играми при полном заряде получиться насладиться всего около 3 часов. Это будет вынуждать обладателей смартфона заряжаться практически ежедневно. Хорошей новостью является поддержка быстрой подзарядки.

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