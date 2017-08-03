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В Петербурге Сбербанк запустил своего мобильного оператора

Сбербанк проводит тестирование нового продукта, являющегося приложением к основному бизнесу. Глава Северо-Западного департамента в Петербурге сообщил, что новый проект является «историей буквально последних нескольких дней», не имеющей массового характера.



В Санкт-Петербурге Сбербанк России запустил виртуального мобильного оператора, речь идёт об использовании сети Tele 2. Инженеры связи проводят тестирование коммуникационного оборудования, об этом сообщили в руководстве организации. Проект имеет пилотный характер, он реализован исключительно в территориальных пределах Северной столицы. Было указано, что сим-карты с логотипом активированы на технической базе Tele 2, они поступают в региональную продажу.
Технически проект ещё не носит массовый характер, уточнил господин Алонсо. При избрании первого коммуникационногор партнёра, с целью вовлечения его в проект, выбор был сделан в пользу Mobile virtual network operator.


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