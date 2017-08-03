В Петербурге Сбербанк запустил своего мобильного оператора

Сбербанк проводит тестирование нового продукта, являющегося приложением к основному бизнесу. Глава Северо-Западного департамента в Петербурге сообщил, что новый проект является «историей буквально последних нескольких дней», не имеющей массового характера.
В Санкт-Петербурге Сбербанк России запустил виртуального мобильного оператора, речь идёт об использовании сети Tele 2. Инженеры связи проводят тестирование коммуникационного оборудования, об этом сообщили в руководстве организации. Проект имеет пилотный характер, он реализован исключительно в территориальных пределах Северной столицы. Было указано, что сим-карты с логотипом активированы на технической базе Tele 2, они поступают в региональную продажу. Технически проект ещё не носит массовый характер, уточнил господин Алонсо. При избрании первого коммуникационногор партнёра, с целью вовлечения его в проект, выбор был сделан в пользу Mobile virtual network operator.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262138-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.