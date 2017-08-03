К 2050 году в мире в три раза увеличится число слепых людей





Исследователи сообщают, что в течение ближайших тридцати лет примерно 100 миллионов человек во всем мире могут ослепнуть. Кроме того, данная цифра может увеличиться из-за появления на рынке различных инновационных гаджетов, среди которых планшеты, компьютеры и даже телевизоры.По словам специалистов, в 2015 году количество слепых людей в мире достигло 36 миллионов. За последние два года оно возросло примерно на 10 процентов. Ученые отмечают, что данная тенденция увеличивается в геометрической прогрессии. Одной из причин распространения слепоты являются всевозможные инфекции и болезни. В то же время, чаще всего люди начинают терять зрение именно из-за частого использования электронных приборов.«Даже специальные очки или покрытие дисплея не могут защитить человека от вредоносного свечения. Из-за яркого света, который излучают девайсы различного типа, глаза постоянно находятся в напряжении, ввиду чего нарушается работа радужки, что может привести к падению уровня зрения и даже полной слепоте», - рассказали исследователи.

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