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Ученые выяснили, как на поведении мужчин сказывается просмотр порно в юношестве

Ученые из Небраски в США решили проверить, как просмотр порно в детстве может уже во взрослом возрасте сказаться на поведении мужчин. Проведенные исследования удивили экспертов.



Исследователи затеяли анонимный опрос, в котором задействовали около трех сотен мужчин, находившихся в возрастном диапазоне от 17 до 54 лет. Они нашли связь между возрастом, в котором парни начинают смотреть фильмы для взрослых, и их дальнейшим отношением к женщине. Выяснилось, что, чем раньше молодой человек начинает смотреть порнографическое кино, тем чаще он будет демонстрировать авторитарность в романтических отношениях с оппоненткой.
Те же мужчины, начинающие смотреть порно позднее, в большинстве своем, согласно статистике, становятся любвеобильными, но очень неопределенными в выборе партнерши. При этом неважно, как именно парень начинал увлекаться порнографией – с подачи друзей или по собственному желанию, заверили американские исследователи.


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