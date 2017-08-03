Пользователи Windows 10 смогут управлять системой взглядом

Пользователи ОС Windows 10 смогут управлять системой одним взглядом. Для этого нужно будет приобрести специальное устройство.
В блоге разработчика операционной системы сообщается о скором внедрении инновации для людей с ограниченными возможностями. Человек, не имеющий возможности печатать и работать с помощью мыши, сможет управлять компьютером с помощью движения глаз. Для этого нужно будет приобрести контроллер-камеру Eye Tracker 4C.
Разработчики заявляют о том, что новинка станет доступна на рынке уже осенью этого года.
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