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Пользователи Windows 10 смогут управлять системой взглядом

Пользователи ОС Windows 10 смогут управлять системой одним взглядом. Для этого нужно будет приобрести специальное устройство.



В блоге разработчика операционной системы сообщается о скором внедрении инновации для людей с ограниченными возможностями. Человек, не имеющий возможности печатать и работать с помощью мыши, сможет управлять компьютером с помощью движения глаз. Для этого нужно будет приобрести контроллер-камеру Eye Tracker 4C.

Разработчики заявляют о том, что новинка станет доступна на рынке уже осенью этого года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262074-news.html
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