Раскрыт секрет инновационной камеры Apple iPhone 8

Программист по имени Гильерме Рэмбо рассказал общественности об обнаруженных им данных о работе инновационной камеры нового, готовящегося к выпуску, «яблочного» гаджета. Речь идет об iPhone 8, который презентуют грядущей осенью.
Рэмбо узнал о том, что iPhone оснащен функцией Smart Camera. Благодаря этому камера устройства сама распознает людей и другие объекты, попавшие в кадр, а также сможет выбирать нужные параметры в зависимости от условий съемки. В числе вшитых в программном коде сцен вшиты Baby, Pet, Document, Sport, Snow, QR, Fireforks и другие не менее интересные.
Эксперты говорят, что у многих зеркальных фотоаппаратов можно встретить подобные настройки, которые фотограф выставляет вручную, чтобы сделать качественные фото. Кроме того в камере iPhone 8 от Apple есть упоминания о режиме Freeze Motion. Судя по всему, помощью данной функции владелец устройства сможет снимать движущийся объект и режим сделает в самых подходящий момент максимально удачное фото.
Тем временем пока фанаты ждут ежегодной презентации «яблочной» корпорации, предыдущие генерации смартфонов в РФ сильно дешевеют.
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