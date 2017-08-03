Раскрыт секрет инновационной камеры Apple iPhone 8





Рэмбо узнал о том, что iPhone оснащен функцией Smart Camera. Благодаря этому камера устройства сама распознает людей и другие объекты, попавшие в кадр, а также сможет выбирать нужные параметры в зависимости от условий съемки. В числе вшитых в программном коде сцен вшиты Baby, Pet, Document, Sport, Snow, QR, Fireforks и другие не менее интересные.Эксперты говорят, что у многих зеркальных фотоаппаратов можно встретить подобные настройки, которые фотограф выставляет вручную, чтобы сделать качественные фото. Кроме того в камере iPhone 8 от Apple есть упоминания о режиме Freeze Motion. Судя по всему, помощью данной функции владелец устройства сможет снимать движущийся объект и режим сделает в самых подходящий момент максимально удачное фото.Тем временем пока фанаты ждут ежегодной презентации «яблочной» корпорации, предыдущие генерации смартфонов в РФ сильно дешевеют.

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