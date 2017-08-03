Когда отменят роуминг по России: свежая информация от операторов





ФАС возбудила антимонопольное дело против «большой четверки» из-за необоснованно высоких цен во внутрироссийском роуминге. Эксперты попытались понять, что принесет это решение рядовым абонентам.По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 предупреждали не единожды. Целый квартал ведомство отпустило им на подготовку изменений в тарифных планах.30 января они должны были предупредить антимонопольщиков о проделанной работе, но так как этого не произошло, ФАС начала расследование. По идее, новые, более справедливые тарифы должны заработать уже к 10–13 августа (таково предписание), но в реальности заработают вряд ли.Операторы с предупреждением ФАС не согласны. Представитель Tele2 (остальные операторы от комментария отказались) заявил, что их тарифы на внутрисетевой роуминг экономически обоснованны, а предупреждение невозможно реализовать за отпущенные 14 дней.Таким образом, к концу текущего года или в крайнем случае в начале следующего года внутрисетевой роуминг должен быть отменен, заключил Анатолий Голомолзин.Приблизительно в такой же срок будет решен и вопрос об отмене национального роуминга (понятие применяется при оказании услуг одного оператора связи его абоненту, находящемуся в зоне действия сети другого оператора). "Термин "роуминг" должен использоваться только как техническое понятие в рамках межоператорского взаимодействия, экономически и юридически роуминг должен быть отменен", – указал заместитель руководителя ФАС России. Он отметил, что ведомством уже принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении "большой четверки" операторов в связи с установлением ими монопольно высокой цены на услуги связи национального роуминга.При этом, по мнению Анатолия Голомолзина, цены на услуги мобильной связи при отмене роуминга не вырастут, поскольку это не повлечет дополнительных расходов операторов. Определенные изменения стоимости услуг могут произойти лишь в рамках общего изменения тарифной политики, например уточнения так называемых архивных тарифных планов, которое планомерно осуществляется операторами.

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