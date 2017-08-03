Ученые: Любители шоколада менее подвержены риску инсульта

Вещества, которые попадают в организм при употреблении шоколада, способствуют расширению сосудов и разжижению тромбов. По словам специалистов, введение данного вида сладостей в рацион способствует нормализации кровообращения. Благодаря флавоноидам у человека улучшается внимание, память и скорость реакции.По словам специалистов, шоколад для усиления его эффекта следует соединять с другими продуктами, среди которых яблоки, красное вино и чай. Примечательно, что крепкое спиртное не рекомендуется смешивать со сладостями. В данном случае спирт и глюкоза при реакции выделяют вредоносные вещества, которые негативно сказываются на работе организма.Кроме инсульта, полезные вещества, содержащиеся в шоколаде, препятствуют возникновению болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, употребление данного продукта позволяет существенно снизить выработку в организме гормона кортизола, который вызывает стресс.

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