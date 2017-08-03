Ученые: Любители шоколада менее подвержены риску инсульта

Исследователи из США рассказали, что любители шоколада и изделий из него менее подвержены риску инсульта. По словам специалистов, подобный эффект достигается посредством флавоноидов, которые содержатся в сладостях данного типа.
Вещества, которые попадают в организм при употреблении шоколада, способствуют расширению сосудов и разжижению тромбов. По словам специалистов, введение данного вида сладостей в рацион способствует нормализации кровообращения. Благодаря флавоноидам у человека улучшается внимание, память и скорость реакции.
По словам специалистов, шоколад для усиления его эффекта следует соединять с другими продуктами, среди которых яблоки, красное вино и чай. Примечательно, что крепкое спиртное не рекомендуется смешивать со сладостями. В данном случае спирт и глюкоза при реакции выделяют вредоносные вещества, которые негативно сказываются на работе организма.
Кроме инсульта, полезные вещества, содержащиеся в шоколаде, препятствуют возникновению болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, употребление данного продукта позволяет существенно снизить выработку в организме гормона кортизола, который вызывает стресс.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261987-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.