Авторизация
 
  • 06:29 – В Петербурге водитель грузовика похитил алкоголя на 600 тысяч рублей 
  • 06:29 – В ДТП на Петербургском шоссе столб разорвал «Форд» 
  • 06:18 – Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 03.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас 
  • 06:18 – Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков Зодиака 


Google разрабатывает технологию обработки фото в реальном времени

Команда специалистов из Google и MIT (Массачусетский институт технологий) разрабатывает технологию обработки фото в реальном времени. Данную опцию американская корпорация намерена добавить в свои смартфоны.



Разрабатываемая система позволит фотографам сразу увидеть окончательный результат во время произведения фотосъёмки. Технология будет потреблять минимальное количество энергии и памяти, но сможет демонстрировать отредактированные фотокадры в реальном времени.

Напомним, сотрудники Apple изобрели виртуальный тачскрин для «умных» очков.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261843-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.00%
81.4222
+0.29%
1.1338
-1.21%
0.2053
-1.72%