Google разрабатывает технологию обработки фото в реальном времени

Разрабатываемая система позволит фотографам сразу увидеть окончательный результат во время произведения фотосъёмки. Технология будет потреблять минимальное количество энергии и памяти, но сможет демонстрировать отредактированные фотокадры в реальном времени.Напомним, сотрудники Apple изобрели виртуальный тачскрин для «умных» очков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261843-news.html