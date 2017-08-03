Google разрабатывает технологию обработки фото в реальном времени

Команда специалистов из Google и MIT (Массачусетский институт технологий) разрабатывает технологию обработки фото в реальном времени. Данную опцию американская корпорация намерена добавить в свои смартфоны.
Разрабатываемая система позволит фотографам сразу увидеть окончательный результат во время произведения фотосъёмки. Технология будет потреблять минимальное количество энергии и памяти, но сможет демонстрировать отредактированные фотокадры в реальном времени.
Напомним, сотрудники Apple изобрели виртуальный тачскрин для «умных» очков.
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