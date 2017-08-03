Facebook создает устройство для общения по видеосвязи

Помимо огромных параметров устройство будет наделено камерой с высоким расширением, это поможет пользователям ощущать себя как при живом общении. Ещё разработчики поведали, что камера будет оснащена «супер умной» технологией.Не исключено, что гаджет порадует пользователей уже в следующем году. На данный момент известно, что разработка проходит этап тестирования.Напомним, ранее корпорация Facebook отключила чат-ботов образовавших собственный язык.

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