Facebook создает устройство для общения по видеосвязи

Корпорация Facebook создаёт устройство для общения по видеосвязи. Недавно в сети появились детали разработки, планируется создать сенсорный дисплей размером с ноутбук.
Помимо огромных параметров устройство будет наделено камерой с высоким расширением, это поможет пользователям ощущать себя как при живом общении. Ещё разработчики поведали, что камера будет оснащена «супер умной» технологией.
Не исключено, что гаджет порадует пользователей уже в следующем году. На данный момент известно, что разработка проходит этап тестирования. Напомним, ранее корпорация Facebook отключила чат-ботов образовавших собственный язык.
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