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Человечество исчерпало ежегодный запас возобновляемых ресурсов Земли

Ученые научного центра Global Footprint Network заявили, что со 2 августа люди начинают брать у Земли “в долг”. Объем возобновляемых ресурсов планет использован в кратчайшие сроки.



Эксперты заявили о большом употреблении людьми выделяемых планетой ресурсов. С каждым годом граница допустимого использования сдвигается. К примеру, в прошлом году дата окончания употребления заканчивалась в середине августа.

По мнению ученых, ежегодное сдвижение границы может привести к серьезным последствиям, а именно: к исчезновению лесов, водоемов, появиться засуха - это не урожайность полей, ограничение в пище. Помимо этого, может увеличиться выброс парниковых газов.

Исследователи считают, что работая над вопросом уменьшения выброса газа в атмосферу, можно сдвинуть границу употребления ресурсов на три месяца, возобновив прошлые показатели.
Экологи заявляют, что постепенно человек начинает осознавать угрозу жизни в долг, вырабатывая новые способы получения ресурсов, к примеру, солнечная энергия. К сожалению, переход осуществляется не так быстро, хотя есть страны, которые активно этим занимаются и уже достигли определенных успехов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261803-news.html
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