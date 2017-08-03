Человечество исчерпало ежегодный запас возобновляемых ресурсов Земли

Эксперты заявили о большом употреблении людьми выделяемых планетой ресурсов. С каждым годом граница допустимого использования сдвигается. К примеру, в прошлом году дата окончания употребления заканчивалась в середине августа.По мнению ученых, ежегодное сдвижение границы может привести к серьезным последствиям, а именно: к исчезновению лесов, водоемов, появиться засуха - это не урожайность полей, ограничение в пище. Помимо этого, может увеличиться выброс парниковых газов.Исследователи считают, что работая над вопросом уменьшения выброса газа в атмосферу, можно сдвинуть границу употребления ресурсов на три месяца, возобновив прошлые показатели.Экологи заявляют, что постепенно человек начинает осознавать угрозу жизни в долг, вырабатывая новые способы получения ресурсов, к примеру, солнечная энергия. К сожалению, переход осуществляется не так быстро, хотя есть страны, которые активно этим занимаются и уже достигли определенных успехов.

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