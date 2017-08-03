«Летние игры» в Overwatch начнутся в августе

Инженеры-разработчики компании Blizzard сообщили о том, что период летних игр на Overwatch начнётся с 8 августа, многочисленных поклонников ожидают разнообразные сюрпризы. В Сети представлен видеоролик, он размещен на хостинге YouTube. Джефф Каплан, представляющий группу разработчиков, сообщил о том, какие появятся новшества, и что именно изменится. В сравнении с прошлым годом в «Летних играх» появится новый контент и неизвестные ранее персонажи.Игровые кредиты можно будет использовать не только на новые скины, но и на прошлогодние Почём по более низким ценам. Ожидается возвращение «Лусиобола».

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