Ученые: Низкокалорийная диета делает человека умнее





Исследователи из Калифорнии смогли изучить влияние потребляемых калорий на когнитивные способности червей Caenorhabditis elegans. В рамках исследования эксперты пытались обучить червей ассоциировать аромат бутанона и вознаграждали их едой. Чтобы выяснить, кто усвоил урок, червей помещали в центр круга, и смотрели, кто из них движется в сторону разлитого алкоголя или разлитого бутанона.Эксперты говорят, что уменьшение количества калорий приводит к истощению в мозге запасов определенного вещества, называющегося киноуреновой кислотой. Именно она способствует лучшей работе нейронов, принимающих участие в обучении. Исследователи уверены, что такое поведение червей в опыте характерно и для млекопитающих. Так, в 2008 году исследование показало, что 60-летние участники опыта, сократившие количество употребляемых калорий, лучше запоминали слова.

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