Роуминг по России: отменен или нет, свежая информация

В ФАС заявили о готовности подать в суд на операторов "большой четверки" в случае, если они не отменят внутрисетевой роуминг до 13 августа. Решение ФАС, напомним, касается всех регионов России.В свою очередь, представители некоторых операторов отмечают, что выполнить предписание и внести корректировки в тарифы в указанные сроки технически невозможно. При этом в Федеральную антимонопольную службу пока не поступало от операторов связи мотивированных обращений с просьбой продлить срок исполнения предписания об отмене роуминга внутри сети, заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин."Срок нашего предупреждения с учетом получения его операторами истекает где-то 10-13 августа. Вот до этого времени нам операторы связи должны представить соответствующие тарифные решения, либо представить мотивированное предложение, скажем, по продлению сроков исполнения этого предупреждения", - поведал Голомолзин.Он добавил, что никаких мотивированных обращений в адрес ведомства пока не поступало.Еще в марте 2017 года ФАС начала проверку в отношении операторов связи по установке цен на роуминг."ФАС России установила признаки нарушения п.6 ч.1 ст.10 "Закона о защите конкуренции", которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России", - говорилось в сообщении ФАС.Отмечено, что, согласно предупреждению, операторы связи должны изменить тарифы на услуги связи в поездках, устранив неоправданную разницу цен, в течение двух недель с момента получения предупреждения. ФАС отмечала, что поддержание разных тарифов на услуги сотовой связи в "домашнем" регионе и при поездках абонента по России ни экономически, ни технологически не обоснованы.

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