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Ученые: Тощие ноги указывают на проблемы со здоровьем

Исследование ученых Университетской больницы в Тюбингене (Германия) показали, что тощие ноги могут указывать на проблемы со здоровьем. В частности, связано это с индексом массы тела, который не всегда соответствует норме, передает Cosmos Magazine.



Ученые проанализировали 981 добровольцев во всех подразделениях ИМТ. Все сначала были проверены на соответствие стандартным контрольным спискам для диагностики метаболического синдрома. Выяснилось, что 18% людей в пределах нормального диапазона ИМТ не были клинически здоровыми.

Дополнительные исследования показали, что тучные люди с лишними жировыми отложениями чаще страдали от метаболического синдрома. С другой стороны, у худых людей на этот же недуг указывали тощие ноги.

Проблема излишне худых конечностей может быть связана с генетическими особенностями, которые способствуют неравномерному распределению жировых отложений и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. В отдельных случаях, речь идет о редких нарушениях, таких как липодистрофия, во время которой организм не может поддерживать адекватные жировые запасы.


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