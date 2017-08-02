Биологи заявили, что опята-убийцы оказались крупнейшими организмами на планете. Такое сообщение последовало после того, как в США была найдена грибница тёмного опёнка, её вес составил 600 тонн, а площадь, которую она занимает, равна восьми километрам.
В научном мире данный вид гриба имеет название Armillaria ostoyae. Растёт он в американском заповеднике Малур (штат Оригон). Во время изучения гриба была найдена особенность, она заключается в ДНК растения, которую можно прозвать «убийца деревьев». Также Armillaria ostoyae славится тем, что его грибница составляет целый организм, а внешне напоминает сеть тоненьких нитей.
Помимо тёмного опёнка в мире существует ещё один крупнейший вид гриба - Armillaria gallica или опёнок толстоногий. Его можно найти в штате Мичиган, а вот площадь его грибницы располагается на 370 м2. Также как и в предыдущий вид он имеет уникальное ДНК и является «пожирателем деревьев». Такое название данные виды получили из-за того, что они паразитируют на растениях, забирая полезные вещества и убивая их.
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