Опята-убийцы оказались крупнейшими организмами на планете





В научном мире данный вид гриба имеет название Armillaria ostoyae. Растёт он в американском заповеднике Малур (штат Оригон). Во время изучения гриба была найдена особенность, она заключается в ДНК растения, которую можно прозвать «убийца деревьев». Также Armillaria ostoyae славится тем, что его грибница составляет целый организм, а внешне напоминает сеть тоненьких нитей.Помимо тёмного опёнка в мире существует ещё один крупнейший вид гриба - Armillaria gallica или опёнок толстоногий. Его можно найти в штате Мичиган, а вот площадь его грибницы располагается на 370 м. Также как и в предыдущий вид он имеет уникальное ДНК и является «пожирателем деревьев». Такое название данные виды получили из-за того, что они паразитируют на растениях, забирая полезные вещества и убивая их.

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