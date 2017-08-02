Авторизация
 
  • 11:00 – Манная каша на молоке, рецепт: как варить 
  • 11:00 – Рисовая каша на молоке: рецепт, как варить 
  • 11:00 – Ильин день в 2017 году, какого числа: что нельзя делать, почему в этот день нельзя купать, традиции 
  • 10:55 – Эмин Агаларов воплотил образ испанского неудачника 


Опята-убийцы оказались крупнейшими организмами на планете

Биологи заявили, что опята-убийцы оказались крупнейшими организмами на планете. Такое сообщение последовало после того, как в США была найдена грибница тёмного опёнка, её вес составил 600 тонн, а площадь, которую она занимает, равна восьми километрам.


Опята-убийцы оказались крупнейшими организмами на планете


В научном мире данный вид гриба имеет название Armillaria ostoyae. Растёт он в американском заповеднике Малур (штат Оригон). Во время изучения гриба была найдена особенность, она заключается в ДНК растения, которую можно прозвать «убийца деревьев». Также Armillaria ostoyae славится тем, что его грибница составляет целый организм, а внешне напоминает сеть тоненьких нитей.

Помимо тёмного опёнка в мире существует ещё один крупнейший вид гриба - Armillaria gallica или опёнок толстоногий. Его можно найти в штате Мичиган, а вот площадь его грибницы располагается на 370 м2. Также как и в предыдущий вид он имеет уникальное ДНК и является «пожирателем деревьев». Такое название данные виды получили из-за того, что они паразитируют на растениях, забирая полезные вещества и убивая их.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261488-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.05%
81.1886
+0.78%
1.1477
+0.41%
0.2089
-0.48%