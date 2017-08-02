Корпорация Apple готовит прорыв в сфере дополненной реальности. Согласно предположениям экспертов, уже IPhone станет “плацдармом” для внедрения этой системы, сообщает Phys.
Хорошим примером реализации дополненной реальности сегодня является “Pokemon Go”. Также технология может быть использована для образования и промышленности. Согласно сведениям экспертов, Apple готовит настоящую революцию и в этой сфере. Система AR-ready может быть внедрена в iPhone же в конце этого года, создавая основу для новых приложений, позволяющим “размыть” границу между реальностью и цифровым представлением.
“Это одна из тех вещей, которые будут удивлять в начале. AR-ready - самая важная платформа, созданная Apple со времен магазина приложений в 2008 году”, - сообщил эксперт Ян Доусон из Jackdaw Research.
Предположительно, технология будет актуальна не столько в сфере развлечений, сколько в быту - для визуализации дизайна, здравоохранения, образования. При этом считать, что Apple впервые работает с этой технологией нельзя - введение ДР началось в сентябре с iOS 11. В ОС есть набор инструментов дополнительной реальности, которые могут помочь разработчикам создавать новые приложения в этой сфере. При этом реализовать технологию можно будет на моделях iPhone 6S и выше.
Корпорация делает большие ставки на эту технологию. После смерти основателя Apple Стива Джобса компания старается “отойти” от концентрации на iPhone, создавать совершенно новые направления и увеличить свой успех в других сферах. И, предположительно, доминирующей силой следующих лет может стать именно дополненная реальность.
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