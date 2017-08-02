Apple готовит прорыв в сфере дополненной реальности

Хорошим примером реализации дополненной реальности сегодня является “Pokemon Go”. Также технология может быть использована для образования и промышленности. Согласно сведениям экспертов, Apple готовит настоящую революцию и в этой сфере. Система AR-ready может быть внедрена в iPhone же в конце этого года, создавая основу для новых приложений, позволяющим “размыть” границу между реальностью и цифровым представлением., - сообщил эксперт Ян Доусон из Jackdaw Research.Предположительно, технология будет актуальна не столько в сфере развлечений, сколько в быту - для визуализации дизайна, здравоохранения, образования. При этом считать, что Apple впервые работает с этой технологией нельзя - введение ДР началось в сентябре с iOS 11. В ОС есть набор инструментов дополнительной реальности, которые могут помочь разработчикам создавать новые приложения в этой сфере. При этом реализовать технологию можно будет на моделях iPhone 6S и выше.Корпорация делает большие ставки на эту технологию. После смерти основателя Apple Стива Джобса компания старается “отойти” от концентрации на iPhone, создавать совершенно новые направления и увеличить свой успех в других сферах. И, предположительно, доминирующей силой следующих лет может стать именно дополненная реальность.

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