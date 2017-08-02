Ученые: Пародонтоз способен спровоцировать любую форму рака

Ученые в ходе исследований сумели найти доказательства того, что пародонтоз и пародонтит способны привести к развитию любой из форм рака. Соответствующая работа была организована специалистами из США, сообщается на страницах EurekAlert!
Исследования приводят к выводу, что заболевания окружающих зуб мягких тканей способны впоследствии послужить причиной различных форм рака, среди которых, опухоли пищевода, полости рта и, кроме того, молочной железы. Однако до сих пор ученые не знали, каким образом пародонтит и схожие поражения связаны едва ли не со всеми видами опухолей. В ходе работы эксперты подвергли анализу состояние пародонта у более 65 тысяч женщин разного возраста, отметив, что из общего числа участниц исследования у 7 тысяч фиксировались злокачественные опухоли. При наличии пародонтита и пародонтоза риск развития любого из видов рака возрастает по меньшей мере на 14%, а риск возникновения опухоли пищевода демонстрировал рост в три раза. У курящих гражданок чаще встречался рак молочной железы и легких, у некурящих - меланома.
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