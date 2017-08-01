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Финские ученые научились создавать белковую пищу из воздуха

Финские ученые из Университета Лаппеэнранта изобрели устройство, создающее белковую пищу из воздуха. Открытие позволит решить проблему всемирного голода на Земле.



С помощью своего устройства ученые превратили углекислоту и воду, добытые из воздуха, в белковые гранулы. Метод можно использовать во всех уголках Земли, даже в пустынной местности.

Несколько лет ученые проводят опыты с воздухом. Уже изобретен способ, позволяющий добыть из воздуха спирт, и солнечная батарея, расщепляющая СО2. Автор исследования Юха-Пекка Питканен пошел дальше и превратил воздух в сложное соединение сахаров и белков при помощи микробов. Оказалось, что при гибели микроорганизмы распадаются на питательные вещества. Пока устройство работает медленно, производя один грамм белка в неделю.


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