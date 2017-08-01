Учёные предложили мужчинам заклеивать пенис слоем полиуретановой пленки

Учёные разработали новый способ контрацепции, суть которого заключается в заклеивании пениса слоем особой полиуретановой пленки на клейкой основе. Компания Jiftip позиционирует своё изобретение как альтернативу презервативам.
Разработчики уверяют, что средство на основе гипоаллергенного полиуретана защищает от заболеваний, передающихся половым путём, и предотвращает беременность, так как сперма не распространяется за пределы пениса. Преимуществом перед презервативами сотрудники компании Jiftip называют полноту ощущений, которую не позволяет почувствовать латекс.
Однако заявления Jiftip на данный момент голословны, так как новое средство контрацепции не достаточно проверено на необходимый уровень защиты от оплодотворения либо от венерических болезней, а потому специалисты не рекомендуют доверять ему.
Ранее «Актуальные новости» рассказали о гидрогеле, который будет использоваться для создания «суперпрезервативов».
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