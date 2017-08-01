Учёные обнаружили у шимпанзе некоторые признаки болезни Альцгеймера

Учёные из США обнаружили у пожилых шимпанзе некоторые признаки болезни Альцгеймера. Результаты их исследований спровоцировали споры в среде научных сотрудников.
Дело в том, что для того чтобы точно поставить диагноз «болезнь Альцгеймера», необходима совокупность различных исследований. Например, американским специалистам разрешили изучать образцы мозга лишь умерших от старости шимпанзе, так как из-за угрозы вымирания проводить опыты над этими животными при их жизни запрещалось. Из 20 исследованных образцов мозга более чем у половины из них были обнаружены признаки болезни Альцгеймера, однако из-за смерти представителей приматов их нельзя было протестировать на познавательные или поведенческие отклонения, потому с точность диагностировать заболевание не представилось возможным.
Ещё одним способом выявить наличие болезни Альцгеймера является томография мозга, но Общество по защите животных не позволяет подвергать шимпанзе данному сканированию ввиду опасности процедуры для здоровья исследуемых.
Ранее «Актуальные новости» сообщали, что болезнь Альцгеймера может быть связана с повышенным содержанием в головном мозге железа.
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