В Китае представили «клона» японской игры Dark Souls

В Китае на шанхайской презентации представили «клона» игры Dark Souls. Он практически в точности повторяет особенности японского компьютерного ролевого боевика.
Китайский вариант Dark Souls получил название Sinner, его выпустят для PlayStation 4. Геймеры сразу заметили идентичность игры с японскими «Тёмными душами» как в базовой механике, так и в визуальном оформлении. Разработчики выполнили Sinner в угрюмых тонах, боевую систему построили на базе точных ударов.
Напомним, создатели медиа-франшизы Resident Evil разочарованы количеством продаж седьмой части своего продукта.
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