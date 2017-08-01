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В Китае представили «клона» японской игры Dark Souls

В Китае на шанхайской презентации представили «клона» игры Dark Souls. Он практически в точности повторяет особенности японского компьютерного ролевого боевика.



Китайский вариант Dark Souls получил название Sinner, его выпустят для PlayStation 4. Геймеры сразу заметили идентичность игры с японскими «Тёмными душами» как в базовой механике, так и в визуальном оформлении. Разработчики выполнили Sinner в угрюмых тонах, боевую систему построили на базе точных ударов.

Напомним, создатели медиа-франшизы Resident Evil разочарованы количеством продаж седьмой части своего продукта.


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