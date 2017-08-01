Роуминг, отменен по России или нет: операторы связи исполнят требование ФАС





Операторов сотовой связи России Федеральная антимонопольная служба обязала отменить внутрисетевой роуминг внутри страны. Таким образом, россияне получат хорошую возможность больше совершать звонков и активнее пользоваться мобильным интернетом, не находясь в своем регионе.17 июля ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках по России.С момента получения предупреждения от ФАС операторы сотовой связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней. Таким образом ожидается, что к середине августа операторы мобильной связи в РФ отменят внутрисетевой роуминг. В первую очередь это относится к так называемой большой четверке - МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.Еще в марте 2017 года ФАС начала проверку в отношении операторов связи по установке цен на роуминг.«ФАС России установила признаки нарушения п.6 ч.1 ст.10 «Закона о защите конкуренции», которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России», - говорилось в сообщении ФАС.Отмечено, что, согласно предупреждению, операторы связи должны изменить тарифы на услуги связи в поездках, устранив неоправданную разницу цен, в течение двух недель с момента получения предупреждения. ФАС отмечала, что поддержание разных тарифов на услуги сотовой связи в «домашнем» регионе и при поездках абонента по России ни экономически, ни технологически не обоснованы.

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