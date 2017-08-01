Отложен выход дополнения Mordor для The Lord of the Rings Online

Выход дополнения Mordor для игры The Lord of the Rings Online на официальной основе отложен. Соответствующие сведения подтверждают представители американской компании-разработчика Standing Stone Games.
Поклонники The Lord of the Rings Online активно ждали выхода шестого дополнения, именуемого Mordor, однако их снова ждет разочарование. Хотя обновление и увидит мир, это случится несколько позже, чем планировалось ранее. В последний момент разработчик из США сумел выявить заметную проблему, связанную в первую очередь с перемещением монстров и NPC. На исправление указанной ошибки не придется тратить много сил, но все же для этого потребуется время, поэтому в срок насладиться дополнением не удастся. В Standing Stone Games пообещали, что уже вскоре предоставят более точные сведения о выходе обновления Mordor.
После выхода дополнения фанаты игры получат возможность пройти множество квестов, а еще им откроется доступ к новой игровой расе. Пользователи смогут посещать дополнительные подземелья, повышать свой уровень и участвовать в новом рейде.
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