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Индия запретит использовать в стране беспилотные авто

Индия запретит использовать в стране беспилотные авто. Власти боятся, что выход на дороги роботомобилей может привести к безработице.



Информация о решении запретить использование беспилотных авто появилась в индийской газете Hindustan Times. Вместо этого Правительство намерено использовать деньги на обучение новых профессиональных водителей. По мнению чиновников, которые анонимно прокомментировали ситуацию изданию, использование автономных технологий может оставить без работы тысячи людей, а вопрос безработицы и так слишком остро стоит на повестке дня.
На сегодня в Индии не хватает 22 000 водителей для коммерческого транспорта, ожидается, что их число будет расти. Вместо разработок новых автомобильных технологий власти будут инвестировать в новые рабочие места. Данную информацию не оставили без внимания представители компаний, занимающихся разработкой беспилотных технологий. Они считают, что Индия не сможет принять роботизированную технику из-за плохого состояния дорог и их высокой загруженности.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260901-news.html
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