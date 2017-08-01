Смартфон Bluboo S8 с 1 августа можно будет купить не за $180, а за $75

Компания Bluboo о старте предпродаж нового смартфона Bluboo S8. Гаджет, оснащенный двойной основной камерой со светодиодной вспышкой с 1 по 14 августа можно будет приобрести не за $180 а за $75.
После окончания предпродажного периода Bluboo S8 вернется к заявленной цене в $179,99. Сообщается, что цена в $74,99 будет действовать не все время, а только с 13 часов каждый день. В это время компания предложит покупателям 10 смартфонов по суперзаниженной цене, в остальное время смартфоны будут предлагаться с ценником в $149,99. Также ожидается старт рекламной компании Headset Giveaway, в рамках которой каждый день первым 20 покупателям Bluboo S8 подарят беспроводную гарнитуру Dacom за $50.
Предпродажа запомнится покупателям и другими акциями. Например, пользователям подарят защитное стекло, адаптеры с Type C на 3,5-мм аудиоразъём и защитные чехлы. Bluboo S8 управляется 360 OS, в нем предусмотрена повышенная производительность и особая защита при работе в Сети. Подробно об акциях в предпродажный период можно узнать здесь.
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