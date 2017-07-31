Ученые рассказали, сколько надо спать, чтобы не толстеть

В эксперименте участвовали более 1 600 человек. Добровольцы вели дневники о том, сколько часов они тратили в сутки на сон и чем питались. Помимо этого им приходилось периодически сдавать анализы и проходить медицинские обследования. Ученые пытались найти взаимосвязь между длительностью сна, весом и диетой. Также специалисты изучали другие показатели, имеющие отношение к метаболизму в целом. Речь идет о кровяном давлении, уровне сахара в крови и функции щитовидной железы.В ходе исследования было установлено, что взрослые, которые тратят на сон меньше времени, имеют избыточный вес. По словам ученых, конечно, для каждого человека оптимальное количества сна индивидуально, однако в целом наблюдается тенденция, что для полноценного отдыха и стабильности веса требуется 7-9 часов. Кто спит меньше быстро набирают лишние килограммы. В большинстве случае это связано с тем, что вследствие недосыпания у них пониженный уровень холестерина липопротеидов высокой плотности. Этот холестерин также называют хорошим, поскольку он помогает удалять из организма вредный жир.Ранее стало известно, что долгий сон провоцирует появление ночных кошмаров.

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